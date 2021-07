Governatore Fedriga: “Regioni con pochi vaccini” (Di sabato 10 luglio 2021) Si riaccende la tensione sui vaccini tra la struttura commissariale e le Regioni. Alcune rinviano gli appuntamenti per la somministrazione della dose, altre Regioni paventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto. E se per il generale Francesco Paolo Figliuolo non c'è alcun problema, altrettanto fiducioso appare il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga, in sostanza, non intende polemizzare, pur sottolineando che "rispetto a giugno le Regioni hanno meno dosi". Ma tuttavia il Governatore è "convinto che con ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) Si riaccende la tensione suitra la struttura commissariale e le. Alcune rinviano gli appuntamenti per la somministrazione della dose, altrepaventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto. E se per il generale Francesco Paolo Figliuolo non c'è alcun problema, altrettanto fiducioso appare il presidente della Conferenza dellee del Friuli Venezia Giulia. Massimiliano, in sostanza, non intende polemizzare, pur sottolineando che "rispetto a giugno lehanno meno dosi". Ma tuttavia ilè "convinto che con ...

