**Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum'** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Radio e tv devono informare correttamente i cittadini a proposito dei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale, anche se la raccolta firme è concentrata a luglio e agosto e coincide con la pausa estiva di molti programmi di informazione politica. Lo chiedono, con una lettera inviata al presidente dell'Agcom, Matteo Salvini e Maurizio Turco in qualità di Comitato promotore dei quesiti. “Il Comitato promotore dei sei quesiti referendari sulla giustizia rivolge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'invito ad intervenire urgentemente, con un Atto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Radio e tv devono informare correttamente i cittadini a proposito deisulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale, anche se la raccolta firme è concentrata a luglio e agosto e coincide con la pausa estiva di molti programmi dipolitica. Lo chiedono, con una lettera inviata al presidente dell', Matteoe Maurizioin qualità di Comitato promotore dei quesiti. “Il Comitato promotore dei sei quesiti referendari sulla giustizia rivolge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'invito ad intervenire urgentemente, con un Atto ...

