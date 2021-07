Giuntoli in contatto con l’agente di Vaclik, può essere il vice di Meret (Di sabato 10 luglio 2021) Giuntoli su Vaclik, può essere lui il vice di Meret Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli è sempre sulle tracce del portiere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 luglio 2021)su, puòlui ildiCome riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli è sempre sulle tracce del portiere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, LE ULTIME GIUNTOLI DA' L'AFFONDO DECISIVO, IL DS PRONTO A CHIUDERE. IN ARRIVO IL PRIMO ACQUISTO DELL… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Romano: 'Vaclik può essere il vice Meret, Giuntoli è in contatto con l’agente' - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Sky – Vaclik può essere il vice-Meret: Giuntoli è in contatto con l’agente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Romano: 'Vaclik può essere il vice Meret, Giuntoli è in contatto con l’agente' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Romano: 'Vaclik può essere il vice Meret, Giuntoli è in contatto con l’agente' -