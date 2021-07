Ddl Zan, il sondaggio: per metà degli italiani il tema è di nessun interesse, dunque non è un’emergenza (Di sabato 10 luglio 2021) Ddl Zan, il sospetto era nell’aria da tempo: un tema tanto dibattuto in Aula risulta in piazza un argomento poco attrattivo e decisamente meno discusso. Una verità che lo scenario sondaggistico a firma Nando Pagnoncelli ricostruisce e argomenta in un’intera pagina sul Corriere della sera in edicola oggi. Un’indagine socio-politica che, stando all’attendibilità della matematica percentuale, smaschera quello che è il reale interesse della popolazione civile su un tema così caro alla sinistra. E rivela come «solo una minoranza degli italiani (14%) si è informato sui contenuti del ddl e ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Ddl Zan, il sospetto era nell’aria da tempo: untanto dibattuto in Aula risulta in piazza un argomento poco attrattivo e decisamente meno discusso. Una verità che lo scenario sondaggistico a firma Nando Pagnoncelli ricostruisce e argomenta in un’intera pagina sul Corriere della sera in edicola oggi. Un’indagine socio-politica che, stando all’attendibilità della matica percentuale, smaschera quello che è il realedella popolazione civile su uncosì caro alla sinistra. E rivela come «solo una minoranza(14%) si è informato sui contenuti del ddl e ha ...

stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - borghi_claudio : Scricchiola Dal Pd a M5S, scricchiola sempre di più il fronte del sì al ddl Zan (di P. Salvatori) - Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - News24Italy : #Nella città di Zan e Ostellari oggi sfila l'orgoglio Lgbtqia - GDemola : RT @Deputatipd: Gli europarlamentari di Lega e FdI hanno votato contro la risoluzione che condanna la legge ungherese anti-Lgbtq+. Sono qu… -