Covid oggi Lazio, 176 contagi e 3 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 176 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Registrati inoltre altri 3 morti. 115 i nuovi casi a Roma. "oggi nel Lazio, su quasi 8mila tamponi (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 decessi. I ricoverati sono 131 (-4), i guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 115",

