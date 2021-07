Wimbledon 2021, Djokovic è freddo contro Shapovalov: vince 3-0 e sfiderà Berrettini in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ultimo ostacolo tra Matteo Berrettini e il torneo di Wimbledon si chiama Novak Djokovic. Che, come pronosticabile, si prende la settima finale all’All England Club della sua carriera, ma ha avuto bisogno di tutta la sua freddezza psicologica per aver ragione di un mai domo Denis Shapovalov, ko in tre set (7-6 7-5 7-5 in due ore e quarantaquattro minuti) ma giocando praticamente alla pari per quasi tutto l’arco del match. È, purtroppo per lui, quel ‘quasi’ che differenzia un’eventuale vittoria dalla sconfitta, con Nole che ha sempre gestito alla perfezione i punti importanti per portarsi a casa la ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ultimo ostacolo tra Matteoe il torneo disi chiama Novak. Che, come pronosticabile, si prende la settimaall’All England Club della sua carriera, ma ha avuto bisogno di tutta la sua freddezza psicologica per aver ragione di un mai domo Denis, ko in tre set (7-6 7-5 7-5 in due ore e quarantaquattro minuti) ma giocando praticamente alla pari per quasi tutto l’arco del match. È, purtroppo per lui, quel ‘quasi’ che differenzia un’eventuale vittoria dalla sconfitta, con Nole che ha sempre gestito alla perfezione i punti importanti per portarsi a casa la ...

