Violenze in carcere, parola all’avvocato: “Fatti non integrano il reato di tortura” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dovrebbero arrivare tra stasera e domani le prime pronunce del tribunale del Riesame di Napoli sulle posizioni degli agenti indagati per le Violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Sono state poche – appena quattro – le posizioni valutate nella giornata di oggi. Il vaglio delle posizioni da parte dei giudici riprenderà poi la prossima settimana. Stamattina ha discusso, tra gli altri, il poliziotto della Penitenziaria Salvatore Mezzarano (che si trova in carcere), figura importante nell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dovrebbero arrivare tra stasera e domani le prime pronunce del tribunale del Riesame di Napoli sulle posizioni degli agenti indagati per leai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 aldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Sono state poche – appena quattro – le posizioni valutate nella giornata di oggi. Il vaglio delle posizioni da parte dei giudici riprenderà poi la prossima settimana. Stamattina ha discusso, tra gli altri, il poliziotto della Penitenziaria Salvatore Mezzarano (che si trova in), figura importante nell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ...

Advertising

matteosalvinimi : E adesso, chi gli chiederà scusa? - Internazionale : Il carcere è un’architettura della sofferenza, concepita per piegare e annichilire i corpi. Le violenze della penit… - Internazionale : Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anoma… - anteprima24 : ** #Violenze in #Carcere, parola all'#Avvocato: 'Fatti non integrano il #Reato di #Tortura' **… - LiKytai8 : RT @matteosalvinimi: E adesso, chi gli chiederà scusa? -