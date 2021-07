Violento schianto alla rotatoria: due feriti, per un uomo serve l'eliambulanza (Di venerdì 9 luglio 2021) MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata : due feriti, un uomo è stato portato dall' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 nella rotatoria ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 9 luglio 2021) MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata : due, unè stato portato dall'all'ospedale regionale di Torrette. Loè avvenuto intorno alle 11 nella...

Advertising

lavocedelne : Drammatico schianto domenica notte ad Arco: auto in fiamme: cinque coinvolti, nessun ferito grave… - infoitinterno : Violento schianto in moto a Chivasso, gravissimo il motociclista - StampaTorino : Violento schianto in moto a Chivasso, gravissimo il motociclista - LaStampa : Violento schianto in moto a Chivasso, gravissimo il motociclista - CronacheMc : CASTELRAIMONDO - Violento impatto tra due auto tra viale Vittorio Veneto e corso Italia poco prima delle 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Violento schianto Incidente sul Garda: il video dello scontro ripreso dalle telecamere di una casa Uno schianto terribile che è costato la vita ai giovani ragazzi bresciani. Il Tg1 ha mandato in ... Il violento impatto tra il Riva con a bordo due manager tedeschi di 52 anni e il gozzo di legno con i ...

Incidente sul Garda, il video choc che inchioda i due tedeschi Il violento impatto tra il potente Riva con a bordo due manager 52enni tedeschi e il gozzo in legno ... Secondo quanto riferito dagli inquirenti, "il video dello schianto non permette di dimostrare chi ...

Violento schianto in Tangenziale Ovest, traffico in tilt: miracolato conducente Telefriuli Violento schianto alla rotatoria: due feriti, per un uomo serve l'eliambulanza Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 nella rotatoria di via Tucci in zona Fontescodella dove si sono scontrare, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale una Volkswagen Golf ...

Schianto a Pojana Maggiore, muore una donna di Montagnana MONTAGNANA. Stava rientrando a casa con la figlia, ma un tragico incidente stradale è costato la vita a Luigina Nale, 70enne di Montagnana. Erano da poco passate le 18 di gioved, ...

Unoterribile che è costato la vita ai giovani ragazzi bresciani. Il Tg1 ha mandato in ... Ilimpatto tra il Riva con a bordo due manager tedeschi di 52 anni e il gozzo di legno con i ...Ilimpatto tra il potente Riva con a bordo due manager 52enni tedeschi e il gozzo in legno ... Secondo quanto riferito dagli inquirenti, "il video dellonon permette di dimostrare chi ...Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 nella rotatoria di via Tucci in zona Fontescodella dove si sono scontrare, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale una Volkswagen Golf ...MONTAGNANA. Stava rientrando a casa con la figlia, ma un tragico incidente stradale è costato la vita a Luigina Nale, 70enne di Montagnana. Erano da poco passate le 18 di gioved, ...