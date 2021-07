Vaccino Covid, Pfizer-Biontech annunciano richiesta di autorizzazione per la terza dose. Per Fda e Cdc “a oggi non è necessaria” (Di venerdì 9 luglio 2021) La terza dose del Vaccino per prevenire il Covid servirà oppure no? Il dibattito è ormai aperto da settimane e ultimi studi ipotizzano che l’immunità naturale (dopo essere guariti) e quella indotta dal Vaccino potrebbe essere più lunga di quanto previsto. Pfizer e Biontech sostengono che una terza dose può essere necessaria entro 6-12 mesi dopo la vaccinazione completa e in una nota forniscono un aggiornamento sulla loro strategia globale di richiamo alla luce della variante Delta che tanti contagi sta provocando a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladelper prevenire ilservirà oppure no? Il dibattito è ormai aperto da settimane e ultimi studi ipotizzano che l’immunità naturale (dopo essere guariti) e quella indotta dalpotrebbe essere più lunga di quanto previsto.sostengono che unapuò essereentro 6-12 mesi dopo la vaccinazione completa e in una nota forniscono un aggiornamento sulla loro strategia globale di richiamo alla luce della variante Delta che tanti contagi sta provocando a causa ...

