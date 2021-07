UFC, Conor McGregor vs Dustin Poirier domani notte in tv: data, orario e streaming (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutto pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno. Conor McGregor (22-5) sfida Dustin Poirier (27-6) e chiuderà la trilogia iniziata sette anni fa e che ora vede due dei fighters più importanti dei pesi leggeri sull’1-1. Ora il verdetto definitivo. L’inizio dell’evento intero è in programma alle 04:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio mentre il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00 del mattino. Potrete seguire la main card in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Alex Dandi. McGregor cerca la rivincita, ma soprattutto l’occasione per tornare nei ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutto pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno.(22-5) sfida(27-6) e chiuderà la trilogia iniziata sette anni fa e che ora vede due dei fighters più importanti dei pesi leggeri sull’1-1. Ora il verdetto definitivo. L’inizio dell’evento intero è in programma alle 04:00 dellatra sabato 10 e domenica 11 luglio mentre il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00 del mattino. Potrete seguire la main card in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Alex Dandi.cerca la rivincita, ma soprattutto l’occasione per tornare nei ...

