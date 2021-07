Tommaso Zorzi, paura in strada: «Passavo venti secondi dopo ed ero morto?» (Di venerdì 9 luglio 2021) Una grande paura per Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello vip, opinionista de ?L?Isola dei Famosi 2021? e conduttore de ?Il Punto Z? ha raccontato sul... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Una grandeper. Il vincitore del Grande Fratello vip, opinionista de ?L?Isola dei Famosi 2021? e conduttore de ?Il Punto Z? ha raccontato sul...

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - LorenzoMangano8 : RT @Lunetta_abyss: Vi sblocco un ricordo: 'Io non sono qui per farmi degli amici ' Tommaso vs Andrea e altri.? Ma come sono cambiate le cos… - LorenzoMangano8 : RT @_Ecl1pse_00: Come asfaltare nei reality, tutorial by Tommaso Zorzi ?? (Tommaso Vs Family Morra e Tommaso vs Isoardi) #tzvip https://t.c… - giulybro : Stavo su wattpad , cerco Tommaso Zorzi e non pensavo che ci fosse una storia sui tomtom - Fedora25871702 : @IndianoOceano @Gfvip20_ Sinceramente a me non annoia mai anzi starei ore ad ascoltarlo.Ce ne fossero di Tommaso Zorzi #tzvip -