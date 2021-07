Temptation Island 2021: Tommaso parla dell'amore folle con Valentina (Di venerdì 9 luglio 2021) Tommaso e Valentina sono sicuramente la coppia di questa edizione di Temptation Island che ha fatto fino ad ora discutere di più sul web. I telespettatori infatti fin da subito sono stati curiosi di scoprire quale fosse il vero legame che univa i due per via della loro grande differenza di età. Tommaso infatti ha solo 21 anni mentre Valentina di anni ne ha 40. Il problema tra loro però non è mai stato questa differenza di età, ma piuttosto a farli litigare molto spesso è stato il comportamento troppo geloso di Tommaso. Il giovane si è dimostrato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 luglio 2021)sono sicuramente la coppia di questa edizione diche ha fatto fino ad ora discutere di più sul web. I telespettatori infatti fin da subito sono stati curiosi di scoprire quale fosse il vero legame che univa i due per viaa loro grande differenza di età.infatti ha solo 21 anni mentredi anni ne ha 40. Il problema tra loro però non è mai stato questa differenza di età, ma piuttosto a farli litigare molto spesso è stato il comportamento troppo geloso di. Il giovane si è dimostrato ...

Advertising

sottonaperkai : kira ci vogliamo iscrivere a temptation island ? - termosiifone : RT @NDdE_26: @termosiifone Ma posso arrivare ad accettare l’uso delle loro canzoni nei programmi o spot… più o meno… chiaro sempre dipende.… - NDdE_26 : @termosiifone Ma posso arrivare ad accettare l’uso delle loro canzoni nei programmi o spot… più o meno… chiaro semp… - BITCHYFit : Temptation Island, Tommaso spiega perché ha tradito Valentina e svela se tra loro è finita o no - termosiifone : MA COME VI PERMETTETE A METTERE FOLLOW YOU COME CANZONE DI SOTTOFONDO NELLA PUBBLICITÀ DI TEMPTATION ISLAND MA DAVVERO FATE -