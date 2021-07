Sfocato | in maglietta nera | sul balcone con la top a Cannes | Chi è il nuovo misterioso fidanzaro di Bella?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 9 luglio 2021) La storia d’amore diHadid e The Weeknd guarda le foto Era dal 2019 – dalla fine di quella relazione con The Weeknd che le spezzò il cuore – cheHadid, 24 anni, non si mostrava alla luce del sole con uncompagno. E sarà stata l’atmosfera frizzante del Festival di, oppure i panorami spettacolari della Costa Azzurra, che la modella ha ...