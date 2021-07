Rai: Draghi accelera, mugugni a destra (Di venerdì 9 luglio 2021) La prima a protestare è la leghista Lucia Borgonzoni per la «scelta di un personaggio noto come molto vicino a sinistra, a Veltroni in particolare…», il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Carlo Fuortes, che sarà indicato alla prossima assemblea degli azionisti amministratore delegato della Rai . Poi Forza Italia fa filtrare «stupore e perplessità» per un’altra decisione piovuta un po’ a sorpresa da Palazzo Chigi, d’intesa con il ministero dell’Economia: quella di indicare nel consiglio di viale Mazzini Marinella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 luglio 2021) La prima a protestare è la leghista Lucia Borgonzoni per la «scelta di un personaggio noto come molto vicino a sinistra, a Veltroni in particolare…», il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Carlo Fuortes, che sarà indicato alla prossima assemblea degli azionisti amministratore delegato della Rai . Poi Forza Italia fa filtrare «stupore e perplessità» per un’altra decisione piovuta un po’ a sorpresa da Palazzo Chigi, d’intesa con il ministero dell’Economia: quella di indicare nel consiglio di viale Mazzini Marinella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

