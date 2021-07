Infrastrutture ferroviarie, PNRR e nuovo contratto di programma: l’impegno RFI in Basilicata (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Fare il punto e confrontarsi sulle Infrastrutture ferroviarie strategiche, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo contratto di programma conto investimenti e sugli altri progetti che interessano la Basilicata sui quali sta lavorando Rete Ferroviaria Italiana, la società dell’infrastruttura ferroviaria del Gruppo FS. Questi – fa sapere FS News – i temi al centro dell’incontro di oggi, a Potenza, fra Vera Fiorani, – amministratrice delegata e direttrice generale di RFI (Gruppo FS) nonché commissaria straordinaria di Governo per la Ferrandina-Matera La Martella, la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Fare il punto e confrontarsi sullestrategiche, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ildiconto investimenti e sugli altri progetti che interessano lasui quali sta lavorando Rete Ferroviaria Italiana, la società dell’infrastruttura ferroviaria del Gruppo FS. Questi – fa sapere FS News – i temi al centro dell’incontro di oggi, a Potenza, fra Vera Fiorani, – amministratrice delegata e direttrice generale di RFI (Gruppo FS) nonché commissaria straordinaria di Governo per la Ferrandina-Matera La Martella, la ...

cronachelucane : MERRA: “LA CURA DEL FERRO ENTRO IL 2026” - Un nuovo concetto di mobilità e alcune proposte riguardanti le tratte fe… - alessiogiobbi : RT @fsnews_it: RFI e Vigili del Fuoco @emergenzavvf hanno firmato ?? oggi #8luglio un accordo ?? per aumentare l’efficacia d’intervento per… - fsnews_it : RFI e Vigili del Fuoco @emergenzavvf hanno firmato ?? oggi #8luglio un accordo ?? per aumentare l’efficacia d’interv… - luc_sca : RT @lucabattanta: Uno si aspetta che per le olimpiadi del2026le ferrovie nord Milano, peraltro presiedute da un ex politico di centrodestra… - Napalm51 : RT @lucabattanta: Uno si aspetta che per le olimpiadi del2026le ferrovie nord Milano, peraltro presiedute da un ex politico di centrodestra… -