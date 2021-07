Giustizia, Conte “Non canterei vittoria sulla riforma” (Di venerdì 9 luglio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria, oggi non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a un'anomalia italiana”. Lo afferma l'ex premier Giuseppe Conte, in collegamento con il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, a Genova.“La legge penale va rispettata va fatta osservare, se un processo svanisce nel nulla per una durata breve predeterminata non può essere una vittoria dello stato di diritto”, ha aggiunto.“Credo che nessuno debba permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco al governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non, oggi non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a un'anomalia italiana”. Lo afferma l'ex premier Giuseppe, in collegamento con il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, a Genova.“La legge penale va rispettata va fatta osservare, se un processo svanisce nel nulla per una durata breve predeterminata non può essere unadello stato di diritto”, ha aggiunto.“Credo che nessuno debba permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco al governo ...

