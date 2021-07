Advertising

rep_roma : Euro2020, maxi schermi all'Olimpico. Il comitato in Prefettura verso il sì. Ma resta il nodo sicurezza [di Lorenzo… - Novara_e_Varese : RT @ComuneCastOlona: #ForzaAzzurri domenica sera viviamo tutti insieme le emozioni della finale di @EURO2020 al @Monteruzzo. Due maxi scher… - sportli26181512 : Maxi-schermo all'Olimpico con 16mila persone. La proposta della Raggi per Italia-Inghilterra: Un maxi-schermo all'i… - BizzoZEROtoHero : RT @ComuneCastOlona: #ForzaAzzurri domenica sera viviamo tutti insieme le emozioni della finale di @EURO2020 al @Monteruzzo. Due maxi scher… - ComuneCastOlona : #ForzaAzzurri domenica sera viviamo tutti insieme le emozioni della finale di @EURO2020 al @Monteruzzo. Due maxi sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro2020 maxi

ragusah24.it

Considerato che domenica 11 luglio 2021 è in programma la finale di calcio "Euro 2020" tra l'Italia e l'Inghilterra e che l'amministrazione comunale ha disposto l'impiego di dueschermi, rispettivamente in Piazza Matteotti e in Piazza Mediterraneo, attraverso i quali sarà proiettata la partita; Ritenuto che l'evento richiamerà centinaia di persone e che, dunque, si ...ARTICOLO - Finale, Sileri: "Attenzione ad assembramenti in piazza, rischiamofocolai come a Maiorca" Covid bollettino 8 luglio 2021: in Lombardia 215 nuovi casi e un decesso, scendono a ...Un maxi-schermo all'interno di uno stadio Olimpico aperto a 16mila persone per assistere alla finalissima di Euro2020, che l'Italia giocherà a Wembley domenica 11 luglio ...L’amministrazione comunale ha disposto l’impiego di due maxi schermi, rispettivamente in Piazza Matteotti e in Piazza Mediterraneo ...