Eni: rafforza proprio ruolo in processo decarbonizzazione Gran Bretagna (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Eni Uk, nel ruolo di capofila del consorzio che svilupperà il progetto integrato di HyNet North West, ha sottomesso la documentazione per partecipare alla gara indetta dal Governo britannico per il 'Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1' che in caso di successo consentirebbe a Eni Uk ed ai partner del progetto di avere accesso cosiddetto Carbon capture storage infrastructure Fund (Ccfi), che prevede il finanziamento a fondo perduto di 1 miliardo di sterline per la realizzazione di quattro progetti per la cattura e lo stoccaggio di circa 10 milioni di tonnellate di CO2 al 2030. Il processo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Eni Uk, neldi capofila del consorzio che svilupperà il progetto integrato di HyNet North West, ha sottomesso la documentazione per partecipare alla gara indetta dal Governo britannico per il 'Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1' che in caso di successo consentirebbe a Eni Uk ed ai partner del progetto di avere accesso cosiddetto Carbon capture storage infrastructure Fund (Ccfi), che prevede il finanziamento a fondo perduto di 1 miliardo di sterline per la realizzazione di quattro progetti per la cattura e lo stoccaggio di circa 10 milioni di tonnellate di CO2 al 2030. Il...

Advertising

TV7Benevento : Eni: rafforza proprio ruolo in processo decarbonizzazione Gran Bretagna (2)... - TV7Benevento : Eni: rafforza proprio ruolo in processo decarbonizzazione Gran Bretagna... - andrea_morby : $ENI - Eni: rafforza ruolo in processo decarbonizzazione GB - micheled2869 : RT @lapopistelli: Un bel risultato il protocollo d’intesa firmato da @ItalianNavy ed @Eni che rafforza la collaborazione per garantire la s… - FedeScipio : RT @lapopistelli: Un bel risultato il protocollo d’intesa firmato da @ItalianNavy ed @Eni che rafforza la collaborazione per garantire la s… -