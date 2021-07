Elisabetta Gregoraci torna in tv

(Di venerdì 9 luglio 2021), dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, tornerà in tv alla conduzione dell’evento musicale dell’estate, Battiti Live. Dopo essere stato trasmesso in diretta da Radio Norba, anche gli spettatori di Italia 1 potranno godersi lo spettacolo a partire da martedì 13 luglio!è pronta al ritorno in televisione dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5. La showgirl calabrese, che aveva lasciato il reality condotto da Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Nonostante siano trascorsi diversi anni da quandoe Flavio Briatore si sono lasciati il gossip su un possibile ritorno di fiamma non si spegne Che tra Flavio Briatore edci sia ancora un forte affetto è cosa ...ha condiviso un nuovo scatto sui social in cui ha mostrato il suo fascino incredibile. Il look mozzafiato ha conquistato i fan. Bellezza mediterranea, fisico incredibile, sorriso ...Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, tornerà in tv alla conduzione dell’evento musicale dell’estate, ...Grosso spavento per il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell'Isola dei Famosi ...