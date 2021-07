"Drogate e abusate". La denuncia di due 19enni in vacanza in Salento (Di venerdì 9 luglio 2021) “Drogate e abusate”. È la denuncia di due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. Ad allertare i carabinieri è stato il titolare della struttura.Ai militari avrebbero riferito confusamente di essere state Drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “”. È ladi due giovani turiste venete innel, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe, sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. Ad allertare i carabinieri è stato il titolare della struttura.Ai militari avrebbero riferito confusamente di essere statee poida due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi.

