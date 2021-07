Draghi dopo il difficile compromesso | ' Ora da tutti lealtà e responsabilità'

(Di venerdì 9 luglio 2021) "Vorrei ringraziare la ministra Cartabia per questo bel testo e ringraziovoi: il tema è complesso e di alta dignità per il significato del governo. Vi chiedo di sostenere conin ...

Advertising

petergomezblog : Esclusivo. Dopo una telefonata con #Draghi #Grillo ha chiamato i ministri M5s: così il movimento ha calato le bragh… - fattoquotidiano : Grillo chiama i ministri M5s (dopo la telefonata con Draghi): così è nato il dietrofront sulla giustizia – Esclusivo - fattoquotidiano : ESCLUSIVO | Così è nato il dietrofront del Movimento 5 Stelle sulla giustizia - MariaAversano1 : RT @BrianoGianluca: la “macelleria sociale” che stanno compiendo le multinazionali straniere, dopo aver acquistato, a prezzi stracciati, le… - faustalissia : RT @erretti42: Grillo chiama i ministri M5s (dopo la telefonata con Draghi): così è nato il dietrofront sulla giustizia - Esclusivo - Il Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dopo

E' la parola 'lealtà' sottolineata dae diretta a tutte le forze di maggioranza per far approvare la legge così com'è: In Parlamento nessuno avrà le mani libere, ammonisce il presidente del ......il 7 luglio l'associazione dei sindaci italiani (Anci) prima ha incontrato il premier Mario...pensare al caso della sindaca di Crema Stefania Bonaldi che ha ricevuto un avviso di garanzia...La visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa settimana a Parigi riporta i riflettori sul progetto di un trattato franco-italiano (detto “del Quirinale”) da siglare entro ...GENOVA, 09 LUG - "La riforma della giustizia approvata in Consiglio dei ministri è un primo passo, va bene. Noi siamo al governo con Draghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Ma l ...