Crisi climatica | a Milano grandine gigante e tempesta

Leggi su zon

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ieriè stata colpita da unaspaventosa, con fulmini e. Gli esperti mettono in guardia sullaGli effetti dellasi manifestano anche in Italia, ail caldo tropicale degli ultimi giorni ha lasciato spazio a violente grandinate e trombe d’aria. I Comuni più colpiti sono stati Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia e Grantola, dove lae la caduta di una pianta che ha colpito un veicolo in transito hanno causato la ...