Chiara Ferragni | in un abito verde lime sul red carpet di Cannes 2021

(Di venerdì 9 luglio 2021)è stata una delle protagonista della terza serata del Festival di. Giovane e intraprendete conquista tutti con la sua bellezza e gli occhi color cielo. La scelta della famosa influencer e moglie di Fedez, però, è ricaduta su unche non ha colpito molto i suoi fans. Per sfilare sul red, infatti, ha scelto un vestito con un lungo strascico, con le maniche scivolate e delle applicazione argentate su questa parte. Laha scelto un vestito color, molto accesso. Una scelta azzardata ...

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - LucaBizzarri : Secondo me le parole più intelligenti sulla questione sono queste, - gplano : RT @LucaBizzarri: Secondo me le parole più intelligenti sulla questione sono queste, - sgurz : RT @mazzettam: La notizia è che il direttore di un giornale proponga di 'limitare lo strapotere economico-mediatico di lui e Chiara #Ferra… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Se n'è avuta la plastica dimostrazione nello show che, su Instagram, Fedez " il marito di, il quale sente ormai il ddl Zan una questione di vita o di morte " ha fatto insieme allo ...Devono ritenerlo il modo, soprattutto il Pd e i 5 stelle, di togliere terreno ai Ferragnez, di entrare in sintonia con i giovani, di farsi millennial tra i millennials per aumentare i propri consensi. ...La bellissima influencer ha partecipato alla presentazione di Stillwater, pellicola che vede protagonista Matt Damon Chiara Ferragni è stata sicuramente una delle grandi protagoniste della terza serat ...Ecco i segreti del make up sul red carpet di Cannes. A Cannes le star sono impeccabili: sul red carpet della Croisette Chiara Ferragni, Marillon Cotillard, Julianne Moore e Kristen Stewart hanno ...