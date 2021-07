Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,6%, Londra +0,3% (Di venerdì 9 luglio 2021) Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,6% a 6.435 punti, Londra lo 0,3% a 7.055 punti, Francoforte lo 0,5% a 15.497 punti e Madrid lo 0,29% a 8.674 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Avvio di seduta positivo per le principali borse europee.guadagna lo 0,6% a 6.435 punti,lo 0,3% a 7.055 punti, Francoforte lo 0,5% a 15.497 punti e Madrid lo 0,29% a 8.674 punti. .

Advertising

CamunoNet : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,6%, Londra +0,3% - ansa_economia : Borsa: Milano chiude ultima in Europa (-2,55%), giù Exor e Tim. Variante Delta e timori su stretta banche centrali… - ansa_economia : Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -2,01%, Londra -1,64%. Deboli anche Francoforte (-1,77%) e Madrid (-2,32%)… - ansa_economia : Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera (-3%). Occhi su norme Ue per emissioni auto, variante Delta… - ansa_economia : Borsa: Europa in calo guarda a banche centrali, Milano -2,9%. Piazza Affari pesante con la moda e le banche #ANSA -