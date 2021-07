Atletica, Diamond League: Montecarlo amara per Tamberi, fuori a 2.25 (Di venerdì 9 luglio 2021) Serata da dimenticare per Gianmarco Tamberi, che fatica parecchio nella tappa di Montecarlo della Diamond League. L’azzurro viene eliminato anzitempo nel salto in alto, uscendo di scena già ai 2,25. Stesso risultato per l’altro italiano Marco Fassinotti, che aveva già superato per il rotto della cuffia la misura precedente di 2,21. Ad imporsi è il russo Akimenko con 2,32; decisivo lo spareggio dopo che Lovett aveva emulato i suoi risultati fino a 2,29. Le luci dei riflettori, però, sono puntate su Faith Kipyegon. La keniana si rende protagonista di una prova straordinaria nei 1500 metri, la quarta della storia, ed ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Serata da dimenticare per Gianmarco, che fatica parecchio nella tappa didella. L’azzurro viene eliminato anzitempo nel salto in alto, uscendo di scena già ai 2,25. Stesso risultato per l’altro italiano Marco Fassinotti, che aveva già superato per il rotto della cuffia la misura precedente di 2,21. Ad imporsi è il russo Akimenko con 2,32; decisivo lo spareggio dopo che Lovett aveva emulato i suoi risultati fino a 2,29. Le luci dei riflettori, però, sono puntate su Faith Kipyegon. La keniana si rende protagonista di una prova straordinaria nei 1500 metri, la quarta della storia, ed ha ...

