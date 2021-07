Alfonso (SIMEST): “Sui mercati internazionali è ora di passare all’attacco” (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non è più il tempo di difendersi sui mercati internazionali, ma quello di attaccare e di guadagnare posizioni, puntando su sostenibilità e innovazione digitale”. Lo ha dichiarato Mauro Alfonso, Amministratore delegato di SIMEST, alla platea del Giovani imprenditori di Confindustria riuniti a Genova per il 50mo Convegno Nazionale. Alfonso ha evidenziato come finora “il grande lavoro portato avanti sinergicamente dalle istituzioni per tutelare il tessuto produttivo nazionale, fortemente colpito dalla pandemia da Covid-19, ha contribuito a salvaguardare la solidità patrimoniale e la propensione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non è più il tempo di difendersi sui, ma quello di attaccare e di guadagnare posizioni, puntando su sostenibilità e innovazione digitale”. Lo ha dichiarato Mauro, Amministratore delegato di, alla platea del Giovani imprenditori di Confindustria riuniti a Genova per il 50mo Convegno Nazionale.ha evidenziato come finora “il grande lavoro portato avanti sinergicamente dalle istituzioni per tutelare il tessuto produttivo nazionale, fortemente colpito dalla pandemia da Covid-19, ha contribuito a salvaguardare la solidità patrimoniale e la propensione ...

