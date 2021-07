Accesa discussione dopo un tamponamento: l’intervento dei Carabinieri riporta la calma (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un tamponamento che, per poco, non si trasformava in rissa. Il tutto scongiurato dall’arrivo imminente dei Carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma evitando episodi spiacevoli. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Bari, quando una Bmw, per cause tutte da accertare, è andata a finire contro una Ford Ka, parcheggiata lungo il ciglio della strada. Nessuno è rimasto ferito ma, dopo l’impatto, è nata una forte discussione tra i due proprietari delle auto e ben presto si è allargata ad altre persone che affollavano l’arteria del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unche, per poco, non si trasformava in rissa. Il tutto scongiurato dall’arrivo imminente deiche hannoto la situazione allaevitando episodi spiacevoli. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Bari, quando una Bmw, per cause tutte da accertare, è andata a finire contro una Ford Ka, parcheggiata lungo il ciglio della strada. Nessuno è rimasto ferito ma,l’impatto, è nata una fortetra i due proprietari delle auto e ben presto si è allargata ad altre persone che affollavano l’arteria del ...

Advertising

anteprima24 : ** Accesa #Discussione dopo un #Tamponamento: l'intervento dei Carabinieri riporta la calma **… - rallyssimo : Meglio la Puma o la Fiesta? La discussione è tanto accesa che abbiamo voluto buttare giù qualche considerazione sul… - treck3cktreck : Discussione accesa con papà grillopiddino meridionalista: P:L'Italia fa schifo, non tifo la nazionale perché non c… - Mandrak34656126 : @anari56 Questo essere ha vergognosamente usato un dolore (la, morte) per i suoi scopi di propaganda, visto l acce… - ASAPDAVVV : stasera ho avuto una discussione parecchio accesa con un purista del rap italiano, posso dire che i puristi rientra… -

Ultime Notizie dalla rete : Accesa discussione Si rifiuta di essere filmata sull'autobus a Palermo, aggredita da 4 ragazze Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell'accesa discussione per poi intervenire. "Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di tre dita ...

Chiede di non essere filmata sull'autobus e la aggrediscono Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell'accesa discussione per poi intervenire. 'Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di tre dita ...

Una vita | anticipazioni 9 luglio | un' accesa discussione Zazoom Blog Botte a una ragazza marocchina: non voleva essere filmata Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell’accesa discussione per poi intervenire. “Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di ...

Ragazza marocchina aggredita sull’autobus a Palermo da 4 palermitane Una ragazza marocchina è stata insultata, minacciata e aggredita sull’autobus della linea 102 dell’Amat a Palermo da quatto ragazze per avere chiesto di non essere ripresa con il cellulare per poi ...

Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell'per poi intervenire. "Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di tre dita ...Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell'per poi intervenire. 'Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di tre dita ...Insieme a lei è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell’accesa discussione per poi intervenire. “Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di ...Una ragazza marocchina è stata insultata, minacciata e aggredita sull’autobus della linea 102 dell’Amat a Palermo da quatto ragazze per avere chiesto di non essere ripresa con il cellulare per poi ...