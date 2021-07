U&D, l’ex corteggiatore Alessandro D’Amico dona un rene alla sorella (Di giovedì 8 luglio 2021) Ex corteggiatore del trono gay di Uomini e donne, Alessandro D’Amico ha donato un rene alla sorella Federica É stato un corteggiatore del programma ‘Uomini e donne’ condotto da Maria De Filippi, del trono gay. Alessandro D’Amico racconta oggi ai follower un bel gesto d’amore nei confronti della sorella. “Una promessa che feci a me stesso – ha scritto sul social – Quando a 20 anni ti rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Exdel trono gay di Uomini e donne,hato unFederica É stato undel programma ‘Uomini e donne’ condotto da Maria De Filippi, del trono gay.racconta oggi ai follower un bel gesto d’amore nei confronti della. “Una promessa che feci a me stesso – ha scritto sul social – Quando a 20 anni ti rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni ...

Advertising

valigiablu : “Liberate i prigionieri della rivolta”: l’amnistia per i detenuti politici è la prima richiesta della Costituente c… - Gilles_Simeoni : Nanette Maupertuis, prima donna Presidente di l’Assemblea di Corsica ! Una fiertà per u naziunalismu corsu, per a n… - OfficialUSS1919 : ?? Comunicato Stampa L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto ava… - LE0VISUAL : @lunarsangwon I'm fine hsjajajs u? - malequith : @BarrikadR @MSedicius2 @TasRiart @4lexei @TodoJingles @Gonedib ... Dame una I Dame una G Dame una U Dame una R y Da… -