Rider preso a calci | sindaco Cagliari | Vigliacchi | chiedo scusa

(Di giovedì 8 luglio 2021), 8 lug. (Adnkronos) - Le scuse deldial. "Chiederòa nome della città", dice il primo cittadino Paolo Truzzu. Ilincontrerà domani ilche martedì sera, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna nelle semifinali di Euro 2020, è stato aggredito da alcuni giovani. L'episodio, avvenuto nella centralissima piazza Yenne, è stato rida diversi passanti e in poco tempo ha fatto il giro del web. Durissimo il commento del primo cittadino ...

Cagliari,a calci e pugni durante la festa per la vittoria dell'Italia Non si placano le polemiche sul maxi assembramento a Cagliari per festeggiare l'approdo dell'Italia alla finale ...Intanto - conclude Truzzu - venerdì mattina incontrerò ilin Comune per chiedergli scusa a nome della città'. Il racconto del- 'Mi ha detto - racconta Alessandro Ghiani , 51 enne,...Con la vittoria dell’Italia sulla Spagna si è scatenato anche qualcuno che con la gioia ha poco a che fare. Lo scooter del rider preso a calcio mentre tentava di attraversare la folla festante, o ...Cagliari, 8 lug. (Adnkronos) – Le scuse del sindaco di Cagliari al rider preso a calci. “Chiederò scusa a nome della città”, dice il primo cittadino Paolo Truzzu. Il sindaco incontrerà domani il rider ...