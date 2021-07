PSG, Sergio Ramos euforico: “È un giorno speciale, sono pronto per vincere” (Di giovedì 8 luglio 2021) Le prime parole da neo calciatore del Paris Saint Germain del difensore spagnolo ex Real Madrid, Sergio Ramos Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) Le prime parole da neo calciatore del Paris Saint Germain del difensore spagnolo ex Real Madrid,

Advertising

ESPNFC : Sergio Ramos has arrived at PSG ???? (via @CanalSupporters) - DiMarzio : #Calciomercato | #Ufficiale l'arrivo di Sergio #Ramos al #PSG: ha firmato un biennale - vocketfc : RASMI: Sergio Ramos Sertai PSG - Rubio_Ale14 : Que feo Sergio Ramos con el psg ?? - r_shelbyy : sergio no psg no no no ?????? -