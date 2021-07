Meteo, sarà un week end infuocato. Temperature fino a 40 gradi. Ed è solo l’inizio (Di giovedì 8 luglio 2021) Meteo, dopo la sfuriata temporalesca attesa per la giornata di giovedì 8, l’alta pressione africana torna ad abbracciare tutta l’Italia, garantendo così un weekend pienamente soleggiato e con il caldo di nuovo a tratti intenso. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che giovedì 8 gran parte del Nord (meno l’Emilia Romagna) e la Toscana settentrionale verranno attraversati da un’intensa ondata di temporali con eccezionali grandinate e raffiche di vento a più di 100 km/h. Da venerdì invece tornerà l’anticiclone che garantirà un weekend praticamente soleggiato su tutta l’Italia. A conti fatti sabato sarà ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021), dopo la sfuriata temporalesca attesa per la giornata di giovedì 8, l’alta pressione africana torna ad abbracciare tutta l’Italia, garantendo così unend pienamente soleggiato e con il caldo di nuovo a tratti intenso. Il team del sito www.iL.it avvisa che giovedì 8 gran parte del Nord (meno l’Emilia Romagna) e la Toscana settentrionale verranno attraversati da un’intensa ondata di temporali con eccezionali grandinate e raffiche di vento a più di 100 km/h. Da venerdì invece tornerà l’anticiclone che garantirà unend praticamente soleggiato su tutta l’Italia. A conti fatti sabato...

