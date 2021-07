Mattarella Euro 2020: il Presidente della Repubblica sarà a Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Domenica 11 Luglio 2021 nello Stadio di Wembley alle ore 21:00 si disputerà la Finale di Euro 2020 tra l’Italia e l’Inghilterra che hanno combattuto per arrivare fino questo grande risultato. L notizia di oggi 8 Luglio invece è che alla finale nello stadio Inglese ci sarà anche Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica Italiana che farà il tifo per i colori degli azzurri che sperano di vincere un Europeo da troppo tempo inseguito. Si spera che il legame Mattarella Euro 2020 porti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Domenica 11 Luglio 2021 nello Stadio dialle ore 21:00 si disputerà la Finale ditra l’Italia e l’Inghilterra che hanno combattuto per arrivare fino questo grande risultato. L notizia di oggi 8 Luglio invece è che alla finale nello stadio Inglese cianche SergioilItaliana che farà il tifo per i colori degli azzurri che sperano di vincere unpeo da troppo tempo inseguito. Si spera che il legameporti ...

