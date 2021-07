La Bce cambia l' obiettivo dell' inflazione | ora 2% simmetrico Lagarde | Non è tetto massimo

(Di giovedì 8 luglio 2021) La Bce ha annunciato di aver modificato il suodistabilendolo "al 2% sul medio termine" e "in maniera simmetrica", precisando che deviazioni al rialzo e al ribasso sono ritenute "indesiderabili", ma aprendo a "periodi transitori in cui l'è moderatamente sopra il target" quando l'economia è in affanno

La Bce ha annunciato di aver modificato il suo obiettivo di inflazione stabilendolo "al 2% sul medio termine" e "in maniera simmetrica", precisando che deviazioni al rialzo e al ribasso sono ritenute "indesiderabili", ma aprendo a "periodi transitori in cui l'inflazione è moderatamente sopra il target" quando l'economia è in affanno. La Bce cambia strategia e annuncia "altri strumenti", anche se il Consiglio direttivo "ha confermato che i tassi di interesse restano il principale strumento di politica monetaria". Nel confermare che l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) resta la misura appropriata per valutare la stabilità dei prezzi, la Bce ha deciso di includere nel calcolo i costi relativi all'abitazione. La revisione della strategia della Banca centrale europea (Bce) porta l'obiettivo di inflazione al 2%. In particolare, dal comunicato ufficiale pubblicato alle 13 emerge che "la nuova strategia adotta un obiettivo di inflazione simmetrico del 2% nel medio termine".