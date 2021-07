il Mourinho day: 'Io vittima di ciò che ho fatto'. Poi la stoccata all'Inter. E su Conte... (Di giovedì 8 luglio 2021) Niente 'pirla' stavolta. Nel 2021 José Mourinho comincia volando alto con una citazione sul nulla di Marco Aurelio - prendendo la statua che domina il Campidoglio come ispirazione - e finisce ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Niente 'pirla' stavolta. Nel 2021 Josécomincia volando alto con una citazione sul nulla di Marco Aurelio - prendendo la statua che domina il Campidoglio come ispirazione - e finisce ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : RT @CorriereUmbria: Roma, Mourinho day: 'Non siamo qui in vacanza. Nessuno può essere paragonato a me o Herrera' #Mourinho - CorriereUmbria : Roma, Mourinho day: 'Non siamo qui in vacanza. Nessuno può essere paragonato a me o Herrera' #Mourinho… - HizzieIsForever : RT @PagineRomaniste: Il momento del breve colloquio tra José #Mourinho e Virginia #Raggi prima della conferenza dello Special One #ASRoma… - PagineRomaniste : Il momento del breve colloquio tra José #Mourinho e Virginia #Raggi prima della conferenza dello Special One… - Cucciolina96251 : RT @romaforever_it: È il Mourinho day a Roma: 'Sono vittima di quello che ho fatto'. E chiede un terzino sinistro -