Hysaj, visite con la Lazio. E poi la firma. Il video (Di giovedì 8 luglio 2021) Elseid Hysaj e la Lazio. Vi abbiamo detto tutto in tempi non sospetti, anticipandovi come la Lazio sarebbe andata velocemente verso la definizione della trattativa. Il terzino albanese è arrivato stamattina a Formello, adesso le visite prima di firmare il contratto pluriennale (almeno quattro anni più opzione, se non un quinquennale) che lo legherà al club biancoceleste. E Sarri avrà il terzino che aveva chiesto, molto presto toccherà a Felipe Anderson. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Elseide la. Vi abbiamo detto tutto in tempi non sospetti, anticipandovi come lasarebbe andata velocemente verso la definizione della trattativa. Il terzino albanese è arrivato stamattina a Formello, adesso leprima dire il contratto pluriennale (almeno quattro anni più opzione, se non un quinquennale) che lo legherà al club biancoceleste. E Sarri avrà il terzino che aveva chiesto, molto presto toccherà a Felipe Anderson. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

