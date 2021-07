Giustizia, oggi in Consiglio dei Ministri arriva la riforma Cartabia (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – È atteso oggi in Consiglio dei Ministri la riforma del processo penale elaborata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L’obiettivo è di velocizzare i tempi della Giustizia e renderli compatibili con gli obiettivi del PNRR e gli standard europei. Il pacchetto di proposte del ministro della Giustizia verrà discusso in Consiglio dei Ministri per essere politicamente blindato. Si tratta di un intervento corposo: dal reset della durata delle indagini preliminari, al ‘contingentamento’ della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – È attesoindeiladel processo penale elaborata dalla ministra della, Marta. L’obiettivo è di velocizzare i tempi dellae renderli compatibili con gli obiettivi del PNRR e gli standard europei. Il pacchetto di proposte del ministro dellaverrà discusso indeiper essere politicamente blindato. Si tratta di un intervento corposo: dal reset della durata delle indagini preliminari, al ‘contingentamento’ della ...

