Don Matteo | Terence Hill torna sul set | ai fan non sfuggono i dettagli

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 luglio 2021) Notizia inattesa per Donsul set insieme a Maurizio Lastrico: ai fan non. (Instagram)Raoul Bova al posto di: ormai è risaputo che il noto attore romano sostituirà il suo collega nel ruolo di Don, il sacerdote detective più amato dalla fiction italiana. Nelle repliche mandate in onda come di consueto d’estate, una certezza quasi più del pandoro a Natale, c’è ancora l’anziano attore ex spalla di Bud Spencer in action movie e spaghetti western che hanno fatto la storia. ...