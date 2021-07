Danimarca | Hojbjerg | «Inghilterra? Uscire così fa schifo»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Pierre-Emile, centrocampista della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Pierre-Emile, centrocampista della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’. Le sue dichiarazioni. «fa, sono senza parole. Sono orgoglioso del gruppo che si è creato e di tutti quelli che ci hanno aiutato. E’ stato un piacere combattere insieme a queste persone». L'articolo proviene da Calcio News 24.

KANE E I TAGLI DEGLI ESTERNI - Il primo gol contro la, se ci badate, tra le altre cose ... Delaney esono stati aperti dalla presenza di Phillips, e Kjaer non ha seguito Kane restando ...A PETTO IN FUORI L'urlo di Wembley non ha però spaventato lache qui ha vinto nelle sue ... ha sostanza in mezzo con il playe il suo partner Delaney. Davanti sanno come muoversi ...I due nazionali danesi hanno commentato l'eliminazione da Euro 2020 dopo la Semifinale persa contro l'Inghilterra per un rigore dubbio.La Danimarca risponde col 3-4-3: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Inizio a mille all’ora con l’Inghilterra che ...