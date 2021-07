Capello: «Inghilterra Italia? Attenti a Wembley, ma gli azzurri possono farcela» (Di giovedì 8 luglio 2021) Fabio Capello, allenatore e opinionista per Sky Sport, ha detto la sua sulla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia Fabio Capello, allenatore e opinionista per Sky Sport, ha detto la sua sulla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Le sue dichiarazioni. «All’Inghilterra Wembley può dare molta pressione. C’è il famoso urlo di Wembley che ti aiuta, ma quando incontri squadre con personalità ti può anche bloccare. Agli azzurri servirà personalità, se fanno tutto come devono e sanno fare, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Fabio, allenatore e opinionista per Sky Sport, ha detto la sua sulla finale di Euro 2020 traFabio, allenatore e opinionista per Sky Sport, ha detto la sua sulla finale di Euro 2020 tra. Le sue dichiarazioni. «All’può dare molta pressione. C’è il famoso urlo diche ti aiuta, ma quando incontri squadre con personalità ti può anche bloccare. Agliservirà personalità, se fanno tutto come devono e sanno fare, ...

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: #Europei, #Capello: 'Vinciamo per i 700mila italiani in Inghilterra' - JurrVanWessem : RT @CorSport: #Europei, #Capello: 'Vinciamo per i 700mila italiani in Inghilterra' - CrapanzanoRobin : RT @CorSport: #Europei, #Capello: 'Vinciamo per i 700mila italiani in Inghilterra' - CorSport : #Europei, #Capello: 'Vinciamo per i 700mila italiani in Inghilterra' - STnews365 : Euro 2020, Capello: 'L'Italia può farcela'. Così l'uomo che segnò il gol decisivo in Inghilterra-Italia del 1973 ha… -