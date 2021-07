Bobo Vieri | “Venivamo da un disastro Ora giochiamo a calcio e siamo avanti”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex attaccante Christian, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla dell’Italia di Mancini e di come lui non avesse dubbi sul fatto che questa squadra avrebbe fatto tanto bene in questo Europeo: “Perché ero sicuro su questa Italia? Perché vedevo come giocava e anche che non perdeva mai: tante partite senza perdere, tante. Se non perdi mai vuol dire che hai anima. E se non perdi mai giocando a, sei squadra. La grandezza non sta nella finale, quella l’abbiamo gia? vinta. Sta nel percorso fatto per arrivarci. Nella rivoluzione che ha fatto il Mancio. Questa oggi e? la nostra sto- ria:da un ...