Barty-Kerber oggi, Semifinale femminile Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 8 luglio 2021) La favorita al trionfo finale di Wimbledon, Ashleigh Barty, sfiderà nella prima finale Angelique Kerber. L’australiana ha impressionato nel suo percorso nello Slam londinese, concedendo un solo set nella partita d’esordio contro Carla Suarez Navarro. Sono stati, invece, due i set complessivi concessi dalla tedesca nel suo viaggio nel massimo torneo su erba. Sarà comunque una partita molto equilibrata nonostante i favori del pronostico siano, comprensibilmente, dalla parte della numero 1 del mondo. Il bilancio dei cinque precedenti dimostra quanto le sfide tra queste due tenniste siano equilibrate. Barty è in vantaggio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) La favorita al trionfo finale di, Ashleigh, sfiderà nella prima finale Angelique. L’australiana ha impressionato nel suo percorso nello Slam londinese, concedendo un solo set nella partita d’esordio contro Carla Suarez Navarro. Sono stati, invece, due i set complessivi concessi dalla tedesca nel suo viaggio nel massimo torneo su erba. Sarà comunque una partita molto equilibrata nonostante i favori del pronostico siano, comprensibilmente, dalla parte della numero 1 del mondo. Il bilancio dei cinque precedenti dimostra quanto le sfide tra queste due tenniste siano equilibrate.è in vantaggio di ...

