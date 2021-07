Wimbledon 2021, Berrettini-Hurkacz. Precedenti e statistiche. Il polacco fece piangere Sinner… (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini con il successo di oggi contro Felix Auger-Aliassime ha scritto una delle pagine più belle del nostro tennis. Il romano, infatti, ha conquistato la semifinale a Wimbledon. Un grande risultato per l’azzurro che corona così un percorso praticamente perfetto nello Slam sull’erba londinese. Venerdì Berrettini scenderà in campo sul Centre Courte contro Hubert Hurkacz, numero 18 del mondo, a caccia della finale. Una partita sulla carta nella quale l’azzurro parte leggermente favorito anche se la vera differenza la farà il carattere. Si tratta di una delle sfide più importanti in carriera per entrambi e quindi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteocon il successo di oggi contro Felix Auger-Aliassime ha scritto una delle pagine più belle del nostro tennis. Il romano, infatti, ha conquistato la semifinale a. Un grande risultato per l’azzurro che corona così un percorso praticamente perfetto nello Slam sull’erba londinese. Venerdìscenderà in campo sul Centre Courte contro Hubert, numero 18 del mondo, a caccia della finale. Una partita sulla carta nella quale l’azzurro parte leggermente favorito anche se la vera differenza la farà il carattere. Si tratta di una delle sfide più importanti in carriera per entrambi e quindi ...

