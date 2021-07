Videogiochi per 'ridurre la criminalità giovanile'? Negli USA la polizia crea un 'camion da gioco' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pochi giorni fa, a New York City, è comparso un misterioso camion pieno di console: l'iniziativa è partita dalla polizia di New York che mira a invogliare i bambini a passare più tempo con i poliziotti. L'obiettivo principale è rafforzare le relazioni con la comunità, oltre a ridurre la criminalità giovanile attraverso programmi "di arricchimento e intervento". Anche un notiziario americano pochi giorni fa ha mostrato questo camion da gioco, con alcuni bambini che stavano giocando a Mario Kart 8. La parte esterna del convoglio è tappezzato da supereroi Marvel come Black ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pochi giorni fa, a New York City, è comparso un misteriosopieno di console: l'iniziativa è partita dalladi New York che mira a invogliare i bambini a passare più tempo con i poliziotti. L'obiettivo principale è rafforzare le relazioni con la comunità, oltre alaattraverso programmi "di arricchimento e intervento". Anche un notiziario americano pochi giorni fa ha mostrato questoda, con alcuni bambini che stavano giocando a Mario Kart 8. La parte esterna del convoglio è tappezzato da supereroi Marvel come Black ...

