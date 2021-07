Travolte da una mietitrebbia | l’autopsia | una delle ragazze è morta dissanguata ore dopo l’incidente Identificati i due amici

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono entrambe morte per essere stateda un mezzo agricolo, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le giovani di 28 e 32 anni decedute venerdì in un campo di mais a San Giuliano Milanese, investite da una. Secondo le prime risultanzeautopsie eseguite oggi 7 luglio all’Istituto di Medicina legale di Pavia, il cadavere di Sara riporta segni evidentissimi di lesioni compatibili con lo schiacciamento da mezzo pesante e risulta che siaquasi sul colpo. Hanan, invece, che ha lanciato l’sos al 112, ha avuto le gambe schiacciate fino al bacino e sarebbeore, ...

morte atroce sotto le enormi ruote della macchina agricola . Intanto, sempre questo pomeriggio, sono stati identificate le due persone che erano con le ragazze. Sono due marocchini di 35 e 21 ...Stando alla ricostruzione, le due donne sarebbero state sorprese evenerdì mattina da un Grim, un mezzo agricolo che sparge medicinali sulle coltivazioni, mentre dormivano doponotte ...Sono entrambe morte per essere state travolte da un mezzo agricolo. Questi i primi esiti dell’autopsia eseguita oggi, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, sui corpi di Sara El Jaafari e Hanan ...Hanan e Sara, travolte e uccise in un campo da una mietitrebbia: inquirenti a caccia dei due uomini con i quali si erano appartate Il giallo della mietitrebbia in cui sono rimaste uccise due giovani ...