(Di mercoledì 7 luglio 2021)il premier Marioanche sulla vicenda Rai. Rispetterà, infatti, la data del 12 luglio, data in cui è convocata l’assemblea dei soci Rai (Mef e Siae) dove il governo dovrà designare i suoi due nomi, vale a dire ad e di conseguenza il(a formularli, tecnicamente, il ministro dell’Economia). Mentre il M5S prende tempo, tanto da portare il Parlamento a concedere una settimana in più, da Palazzo Chigi confermano all’Adnkronos che c’è la volontà di rispettare il timing: dunque se l’assemblea dei soci Rai si riunirà comunque il 12 luglio, il governo avanzerà i suoi nomi anticipando il Parlamento che ...

Advertising

fattoquotidiano : EFFETTO CRISI #M5s paralizzato, incapace di trovare nomi per il Cda Rai, ma soprattutto boccone facile del governo… - fisco24_info : Rai, Draghi tira dritto su ad e presidente: Il 12 luglio il governo avanzerà i suoi nomi all'assemblea dei soci… - TV7Benevento : Rai, Draghi tira dritto su ad e presidente... - TV7Benevento : **Rai: Draghi avanti su ad e Presidente, il 12 luglio i nomi ad assemblea soci**... - AMarco1987 : Nomine Rai, Draghi non aspetta i partiti. Il 12 luglio presidente e ad -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Draghi

la Repubblica

DIETRO LE NOMINE/, così la tela dilogora le proposte dei partiti BONUS TV DA 100 EURO: IL TEST PER CAPIRE SE DOVETE CAMBIARE APPARECCHIO Ogni famiglia potrà acquistare un solo televisore (......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Ladi: una ...Tira dritto il premier Mario Draghi anche sulla vicenda Rai. Rispetterà, infatti, la data del 12 luglio, data in cui è convocata l’assemblea dei soci Rai (Mef e Siae) dove il governo dovrà designare i ...6.6.2021 – Rai: gruppi M5s chiedono rinvio voto su candidati Cda Il ... Ddl che già è al centro di forti tensioni nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Al momento i candidati possibili dei ...