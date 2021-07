Piquè: “L’Italia è stata avvantaggiata ai calci di rigore” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona, tramite il proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la sua indignazione per la quale, a suo dire, L’Italia sarebbe stata avvantaggiata nella lotteria dei calci di rigore di ieri sera, in quanto prima a cominciare l’esecuzione. “Non è un caso che nelle quattro partite di Euro2020, come nella partite di Copa America, ha vinto la squadra che calcio il primo rigore. Le statistiche dicono che chi comincia ha più probabilità di vincere e in un torneo così non mi sembra giusto che un sorteggio ti faccia iniziare con ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona, tramite il proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la sua indignazione per la quale, a suo dire,sarebbenella lotteria deididi ieri sera, in quanto prima a cominciare l’esecuzione. “Non è un caso che nelle quattro partite di Euro2020, come nella partite di Copa America, ha vinto la squadra cheo il primo. Le statistiche dicono che chi comincia ha più probabilità di vincere e in un torneo così non mi sembra giusto che un sorteggio ti faccia iniziare con ...

MartinaTrixR : RT @NorthStar_Efp: #EURO2020 : Pique si lamenta perché le squadre che partono prima (scelte dal caso di una moneta lanciata) sono avvantagg… - Fantacalcio : Italia-Spagna, Pique non ci sta: 'Chi tira i rigori per primo è avvantaggiato' - SimoneGarb : #pique “Non è giusto che l’Italia abbia tirato il primo rigore” Ha ragione.. la prossima volta il primo #rigore i… - ricmmorini : L'accusa di Piqué, Italia avvantaggiata ai rigori sulla Spagna: 'Non mi sembra giusto' -

