Paura a Dubai: enorme esplosione avvistata in tutta la città. "Proviene dalla zona del porto" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, in una nave attraccata nel porto di Jabal Ali. Lo rende noto al Arabyia che ha anche diffuso le prime immagini della deflagrazione. I residenti hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una forteè stata avvertita a, in una nave attraccata neldi Jabal Ali. Lo rende noto al Arabyia che ha anche diffuso le prime immagini della deflagrazione. I residenti hanno ...

Advertising

ChroniqueGerard : RT @wwwmeteoit: Una petroliera è andata in fiamme: si sono sviluppati alcuni incendi ma nessuno è rimasto ferito Guarda il video ?? https:… - wwwmeteoit : Una petroliera è andata in fiamme: si sono sviluppati alcuni incendi ma nessuno è rimasto ferito Guarda il video ??… - Massi_Dubai : RT @Animal_Genocide: Il cane scappa per paura dei fuochi d’artificio. Dopo ore di angoscia, l’animale suona alla porta di casa https://t.co… - Bianconerisina1 : @MagnoliaTitti @iosonoestanca E Pier che ha paura di volare dovrebbe prendere un volo per Dubai, Montecarlo ,Londra… - arsalan_dubai : RT @ClaMarchisio8: Noi siamo quelli che vivono per partite come questa. Noi siamo quelli che non hanno paura di niente. Noi siamo quelli ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Dubai Paura a Dubai: forte esplosione al porto Ad andare in fiamme, nel cuore della notte, è stata una petroliera ormeggiata: si sono sviluppati diversi incendi che per fortuna non hanno provocato ...

Paura a Dubai: enorme esplosione avvistata in tutta la città. "Proviene dalla zona del porto" Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, in una nave attraccata nel porto di Jabal Ali. Lo rende noto al Arabyia che ha anche diffuso le prime immagini della deflagrazione. I residenti hanno riferito di avere avvertito una grande ...

Paura a Dubai: enorme esplosione avvistata in tutta la città. "Proviene dalla zona del porto" Tiscali Notizie Violenta esplosione a Dubai, le immagini dal porto | Video MeteoWeb Una forte esplosione ha scosso gli edifici a Dubai pochi minuti fa. Una nave portacontainer ancorata nel porto di Dubai ha preso fuoco, causando un’esplosione che ha fatto avvertire tremori nell’hub ...

Emirates riprende a volare verso Mauritius Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi passeggeri per Mauritius quest'estate, con due voli settimanali dal 15 luglio, grazie alla graduale riapertura dei confini ai turisti internazionali. Pe ...

Ad andare in fiamme, nel cuore della notte, è stata una petroliera ormeggiata: si sono sviluppati diversi incendi che per fortuna non hanno provocato ...Una forte esplosione è stata avvertita a, in una nave attraccata nel porto di Jabal Ali. Lo rende noto al Arabyia che ha anche diffuso le prime immagini della deflagrazione. I residenti hanno riferito di avere avvertito una grande ...Una forte esplosione ha scosso gli edifici a Dubai pochi minuti fa. Una nave portacontainer ancorata nel porto di Dubai ha preso fuoco, causando un’esplosione che ha fatto avvertire tremori nell’hub ...Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi passeggeri per Mauritius quest'estate, con due voli settimanali dal 15 luglio, grazie alla graduale riapertura dei confini ai turisti internazionali. Pe ...