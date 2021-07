Oggi 7 luglio preghiamo San Marco Ji Tianxiang, padre e medico di famiglia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un Santo orientale molto amato che, nel corso della vita, a causa di una cattiva condotta, si era allontanato dalla fede, ma qualcosa cambiò. Fu escluso per 30 anni dalla Messa a causa dell’uso eccessivo di oppio che faceva. Il pentimento e la vera conversione, lo fecero diventare un uomo nuovo. 7 luglio: Marco Ji L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un Santo orientale molto amato che, nel corso della vita, a causa di una cattiva condotta, si era allontanato dalla fede, ma qualcosa cambiò. Fu escluso per 30 anni dalla Messa a causa dell’uso eccessivo di oppio che faceva. Il pentimento e la vera conversione, lo fecero diventare un uomo nuovo. 7Ji L'articolo proviene da La Luce di Maria.

matteosalvinimi : Qui Pescara, al gazebo per la raccolta firme per i #referendumgiustizia. In un solo fine settimana di luglio più di… - pdnetwork : Abbiamo finalmente ottenuto la calendarizzazione del #DdlZan in Aula al Senato il 13 luglio. La legge Zan è una l… - Internazionale : Genova 2001 è il nuovo numero di Internazionale extra. A vent'anni dal G8 cronache, foto e reportage dalla stampa e…

Ultime Notizie dalla rete : Oggi luglio Covid, le notizie. Contagi risalgono in Europa. Rt in salita in 8 regioni italiane. LIVE Il commissario Figliuolo punta ora a 'convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza'. ll ministro Speranza interviene sull'obbligo di ...

Perché il successo del pollo fritto è legato alla schiavitù in America Il 6 luglio è dedicato a un piatto iconico, visto e replicato in migliaia di film e serie tv, ... Ancora oggi la cultura pop insiste su questo tema: durante uno dei suoi sketch più famosi, il comico ...

Covid oggi 6 luglio 2021, il bollettino dell'Emilia Romagna il Resto del Carlino Porzionato: "Noi chiusi, in spiaggia assembramenti" Illusi e conseguentemente molto delusi i titolari delle discoteche, che pochi mesi fa avevano iniziato ad attrezzarsi per la possibile ripartenza post Covid prevista nei primi giorni di luglio ma mai ...

Medici di base per convincere gli indecisi Vaccini, mancano ancora molti over 60 all’appello. Vasina: "Auspico che assieme all’Ausl sia possibile fare un censimento" ...

