Nuovo Huawei Nova 8i | ottimo device | anche senza i servizi Google

Advertising

chinafiles : Lasciata Huawei l’azienda prova il rilancio nel mercato di fascia alta. Pronto il suo nuovo smartphone 5G, ma molte… - telefoninonet : Huawei Nova 8i UFFICIALE: il design non è nuovo - PuntoCellulare : La gamma di smartphone Nova 8 di Huawei si arricchisce di un nuovo modello, il Nova 8i che la casa cinese ha annunc… - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - #Xiaomi brevetta nuovo foldable simile al Huawei Mate Xs #MiMixFold2 #XiaomiFold2 #XiaomiFoldable #XiaomiMiMixFold2… - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi brevetta nuovo foldable simile al Huawei Mate Xs #MiMixFold2 #XiaomiFold2 #XiaomiFoldable… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Huawei

La famiglia Nova 8 dicontava finora su quattro dispositivi : Nova 8 5G, Nova 8 4G, Nova 8 pro 5G e Nova 8 SE. Ora però unmembro sta per essere introdotto: parliamo delNova 8i . Di seguito vi indichiamo le sue specifiche tecniche:Nova 8i " Caratteristiche tecniche Display : LCD FullHD+ da 6,67 ...Dopo aver già messo in campo i modelli Nova 8/8 Pro con 5G e il Nove 8 SE, il brand cinese, sempre schiacciato dal ban USA, ha ufficializzato, per ora in Malesia, ilmedio - gamma telefonico Nova 8i (161.85 x 74.7 x 8.58 mm, per 190 grammi), animato (senza i servizi di Google) ...Sharon Stone fidanzato: l'attrice, che ha appena compiuto 63 anni, starebbe frequentando un giovane rapper di soli 25 anni ...L'ufficializzazione del nuovo Huawei Nova 8i è appena arrivata, almeno per quanto riguarda il mercato malese. Il device, basato su ...