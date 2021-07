MotoGP, Davide Tardozzi: “Vinales in Ducati? Noi puntiamo su Bagnaia e Miller…” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La notizia dell’addio, al termine del Mondiale di MotoGP 2021, di Maverick Vinales al team Yamaha Factory ha letteralmente fatto saltare con il tritolo ogni discorso di mercato piloti nella classe regina. La Casa di Iwata, quindi, dovrà sostituire uno dei suoi due piloti di punta, con Fabio Quartararo ovviamente confermato. Ma, la grande domanda è solo una: come si muoveranno le scuderie rivali? Quando si è letta la notizia dell’addio dello spagnolo, i nomi fatti sono stati due. Su tutti, ovviamente, l’Aprilia, che è alla ricerca di un nome “di grido” per lanciarsi ufficialmente verso i sogni di gloria. Il secondo, e anche questo è scontato, è la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La notizia dell’addio, al termine del Mondiale di2021, di Maverickal team Yamaha Factory ha letteralmente fatto saltare con il tritolo ogni discorso di mercato piloti nella classe regina. La Casa di Iwata, quindi, dovrà sostituire uno dei suoi due piloti di punta, con Fabio Quartararo ovviamente confermato. Ma, la grande domanda è solo una: come si muoveranno le scuderie rivali? Quando si è letta la notizia dell’addio dello spagnolo, i nomi fatti sono stati due. Su tutti, ovviamente, l’Aprilia, che è alla ricerca di un nome “di grido” per lanciarsi ufficialmente verso i sogni di gloria. Il secondo, e anche questo è scontato, è la ...

